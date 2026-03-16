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Israele, Herzog su un luogo di impatto di un missile
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Israele, Herzog su un luogo di impatto di un missile

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“Bombe e grappolo, l’arma dei deboli”

Milano, 16 mar. (askanews) – Il presidente israeliano Isaac Herzog ha visitato un sito colpito da una bomba a grappolo iraniana nel centro di Israele, avvertendo la Repubblica islamica che l’uso di tali armi porterà “maggiore devastazione”. “Questo è il soggiorno di una famiglia dove la bomba a grappolo è caduta dritta, e si vede la devastazione. Questo è ciò che io chiamo ‘l’arma dei deboli’. L’arma di coloro che si tirano indietro, quei tizi iraniani. Non capiscono che quello che stanno facendo non farà altro che causare loro ulteriore distruzione.”

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