Israele, il direttore dell’ospedale colpito: è chiuso, danni estesi

“Garantite solo le emergenza, 40 i feriti nell’attacco”

Beersheba (Israele), 19 giu. (askanews) – “Alcuni reparti sono stati completamente distrutti e ci sono danni estesi in tutto l’ospedale”, ha dichiarato Shlomi Kodesh, direttore generale del centro medico Soroka di Beersheba, colpito da missili iraniani, aggiungendo che ci sono “40 feriti”.Al momento dell’attacco, ha raccontato, l’edificio più colpito era fortunatamente vuoto perché era stato evacuato nei giorni scorsi, ma in altri reparti c’erano pazienti che sono rimasti feriti, anche se in modo lieve.Il direttore dell’ospedale ha detto che al momento la struttura è stata chiusa per valutare gli effettivi danni strutturali e che sono garantite solo le procedure d’emergenza