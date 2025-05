israele,-il-ministro-della-difesa-katz-ad-hamas:-“accettate-il-piano-witkoff-o-sarete-annientati”

ROMA – Avvertimento o minaccia. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, su X, si rivolge ad Hamas invitando l’organizzazione a scegliere tra “accettare i termini del piano Witkoff per il rilascio degli ostaggi oppure essere annientati”. Un messaggio senza mezzi termini in cui Katz spiega che le forze armate israeliane, stanno continuando la loro “attività a Gaza con tutte le loro forze, colpendo e smantellando gli avamposti di Hamas, evacuando la popolazione locale da ogni zona di combattimento e attaccando l’area dall’aria, da terra e dal mare su una scala senza precedenti per la massima protezione dei nostri soldati in preparazione dell’ingresso delle forze di manovra in ogni area e durante la manovra”.

E aggiunge: “Il nostro impegno primario è rivolto alla protezione dei nostri eroici soldati, sia regolari che di riserva, più di ogni altra considerazione. Dopo aver sventato i terroristi e bonificato la zona, le Idf eliminano ogni minaccia, secondo il modello di Rafah, e mantengono il controllo della zona. In questo modo raggiungeremo gli obiettivi della guerra: la liberazione di tutti gli ostaggi e la sconfitta di Hamas”.

Poi l’avvertimento: “Ora gli assassini di Hamas saranno costretti a scegliere: accettare i termini del piano Witkoff per il rilascio degli ostaggi oppure essere annientati”.

COSA PREVEDE IL PIANO WITKOFF

Il piano Witkoff, dall’inviato speciale statunitense Steve Witkoff, prevede un cessate il fuoco di 60 giorni, il rilascio in due fasi degli ostaggi e dei corpi di quelli deceduti, la consegna immediata di aiuti umanitari a Gaza e garanzie di mediazione e negoziazione di un cessate il fuoco permanente. L’accordo è stato approvato da Israele, ma non ancora da Hamas

