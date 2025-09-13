israele-intensifica-gli-attacchi,-idf:-determinati-ad-affrontare-hamas-a-gaza.-evacuati-250mila-palestinesi

Roma, 13 set. (askanews) – Il portavoce in lingua araba delle Forze di difesa israeliane (Idf), Avichay Adraee, ha pubblicato oggi un messaggio su X, rivolto ai residenti di Gaza, affermando che oltre 250.000 persone hanno “evacuato” Gaza City per la loro sicurezza.

Adraee ha esortato i civili a utilizzare al Rashid Street per raggiungere le “zone umanitarie” ad al Mawasi e le aree nei campi profughi meridionali, dove, ha affermato, i servizi, inclusa l’assistenza sanitaria, sono “migliori”.

Adraee ha affermato che le Idf sono “determinate ad affrontare Hamas a Gaza City” e che l’esercito sta intensificando il ritmo delle sue operazioni. Ha aggiunto che i tentativi di Hamas di “diffondere menzogne e impedire gli spostamenti” mettono a rischio i civili.