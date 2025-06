Israele-Iran, l’Ue contro la proposta di Trump: “La Russia non può mediare, vuole solo la guerra”

BRUXELLES – “La Russia non ha nessuna credibilità, l’unica cosa a cui è interessata è la guerra, per questo non può essere mediatore oggettivo tra Iran e Israele”. Questo il commento del portavoce della Commissione europea, Anouar El Anouni, durante l’incontro quotidiano con la stampa in merito alla possibilità che Vladimir Putin possa fare da intermediario fra Tel Aviv e Teheran. Il commento arriva dopo che il presidente statunitense Donald Trump, durante un’intervista su Abc news, ha affermato di vedere con favore un ruolo di mediatore da parte del presidente russo Putin nell’attenuare le tensioni tra Tel Aviv e Teheran. Dobbiamo ricordare “che la Russia ha continuamente violato il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni unite”, ha sottolineato il portavoce della Commissione Ue. “La nostra dichiarazione- ha proseguito El Anouni- concordata con i 27 Paesi membri è che una sicurezza duratura si costruisce attraverso la diplomazia e non con azioni militari” e per questo motivo “l’Alto rappresentante, Kaja Kallas, ha convocato una riunione con i ministri degli Esteri per discutere su cosa possiamo offrire per una de-escalation e quali sono i prossimi passi”, ha aggiunto il portavoce. Inoltre “dobbiamo ricordare la recente partnership Russia-Iran che prevede una collaborazione in diversi campi come Affari e Difesa”, ha concluso El Anouni.

