Israele, Katz: “Se Hamas non si arrende distruggeremo Gaza City”

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha reso noto di aver approvato i piani dell’Idf “per sconfiggere Hamas a Gaza”, vale a dire per la nuova operazione militare nella Striscia per l’occupazione di Gaza City. “Le porte dell’inferno si apriranno presto per gli assassini e gli stupratori di Hamas a Gaza, e lo rimarranno fino a che non accetteranno le condizioni di Israele per porre fine alla guerra, in primo luogo il rilascio di tutti gli ostaggi e il loro disarmo”, ha aggiunto il ministro. Se Hamas non si arrende, Gaza City “si trasformerà in una Rafah o Beit Hanoun”, ha concluso, citando le due città della Striscia, a sud e a nord, rispettivamente, distrutte dai raid di Israele.  

