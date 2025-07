israele-lancia-attacchi-contro-porti-e-centrali-houthi-in-yemen

L’esercito rilascia immagini dei jet da combattimento in partenza

Roma, 7 lug. (askanews) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato una nuova operazione militare contro il movimento Houthi in Yemen, denominata “Bandiera Nera”, durante la quale diversi porti, una centrale elettrica e una nave cargo sono già stati colpiti da raid aerei.L’esercito israeliano ha rilasciato immagini di jet da combattimento che decollano, sostenendo che sono quelli partiti per condurre attacchi nello Yemen. Israele ha dichiarato di aver effettuato un’ondata di attacchi contro la città portuale yemenita di Hodeida e altre aree detenute dai ribelli huthi.Intanto, il premier israeliano Benjamin Netanyahu è atterrato a Washington per la sua visita negli Usa, che culminerà nell’incontro con il presidente Usa Donald Trump.In Qatar la prima sessione dei colloqui indiretti tra Israele e il movimento palestinese Hamas per arrivare a un accordo di tregua, secondo alcuni media si sarebbe conclusa con un nulla di fatto.