israele-lancia-“attacco-preventivo”-contro-iran,-media:-operazione-congiunta-con-usa

Roma, 28 feb. (askanews) – Israele ha lanciato un attacco definito “preventivo” contro l’Iran, secondo quanto annunciato dal ministro della Difesa Israel Katz, che ha dichiarato lo “stato di emergenza speciale e permanente” su tutto il territorio israeliano. Secondo diversi media, sia americani che israeliani, si tratta di un’operazione congiunta con gli Stati Uniti.

Le sirene d’allarme sono risuonate in Israele intorno alle 08:15 ora locale , e le autorità hanno messo in guardia la popolazione dal rischio di un imminente attacco missilistico di rappresaglia da parte iraniana. Il ministro della Difesa dello Stato ebraico ha avvertito che un attacco con droni e missili contro Israele è imminente.

Katz ha affermato che l’operazione è stata condotta per “rimuovere minacce contro lo Stato di Israele”.

Funzionari statunitensi ritengono che l’attacco israeliano contro l’Iran possa risultare “molto più esteso” rispetto ai raid condotti dagli Stati Uniti lo scorso giugno contro impianti nucleari iraniani, sostiene il New York Times.

Secondo i media iraniani, almeno tre esplosioni sono state udite nel centro di Teheran. L’agenzia Fars riferisce di nuovi boati anche nel nord e nell’est della capitale. Le prime immagini diffuse mostrano colonne di fumo levarsi da Jomhouri Square e Hassan Abad Square.

L’attacco avviene nel pieno di delicati negoziati tra Stati Uniti e Iran per contenere il programma nucleare di Teheran ed evitare un conflitto. I colloqui, nei quali l’Iran avrebbe mostrato aperture, dovrebbero proseguire la prossima settimana. Tuttavia, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di non essere “entusiasta” dell’andamento delle trattative.

L’Iran ha già avvertito che risponderà con forza a qualsiasi attacco.

Orm/Mos

280814 FEB 26