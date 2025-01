Israele, le ragazze liberate abbracciano le madri

Nuove immagini diffuse dall’esercito dello Stato ebraico

Reim (Israele), 20 gen. (askanews) – Le tre giovani israeliane liberate ieri da Hamas, le prime dei 33 ostaggi che dovranno tornare in Israele nel quadro dello scambio che ha sancito la tanto attesa tregua della guerra a Gaza fra Israele e Hamas, in nuovi immegini diffuse dall’esercito israeliano. Emily Damari, Doron Steinbrecher e Romi Gonen sono state trasportate in elicottero fino all’ospedale per la visita medica dove hanno incontrato le madri.