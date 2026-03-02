israele,-lo-shock-degli-abitanti-di-beit-shemesh-colpita-dall’iran

Un missile lanciato in rappresaglia ha provocato almeno 9 morti

Beit Shemesh (Israele), 2 mar. (askanews) – Nelle immagini, i danni il giorno dopo un attacco missilistico iraniano sulla città di Beit Shemesh, nel centro di Israele. Secondo i soccorsi, almeno nove persone sono state uccise nell’attacco in rappresaglia per i bombardamenti israeliani e americani sull’Iran, e i feriti sono stati oltre 50. Fra i morti, una madre con sua figlia. “Oggi è una giornata molto difficile: stiamo seppellendo una figlia della nostra città, insieme a un membro della sua famiglia e a sua madre. Penso che sia una perdita enorme. Vedo persone che camminano qui intorno profondamente traumatizzate e sotto shock”, dice Galit Machmali, uan residente di Beit Shemesh.”Non so quanto tempo ci vorrà per la nostra città per superare tutto quello che sta succedendo qui e questa grande perdita, ma sono fiduciosa e ottimista perché siamo una città molto, molto calorosa e amorevole. Ci uniremo tutti e prego che questa sia l’ultima guerra”, ha aggiunto.