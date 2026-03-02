lunedì, 2 Marzo , 26

Trump e il collo arrossato, la foto riaccende i dubbi sulla salute del presidente

(Adnkronos) - Una foto riaccende le preoccupazioni sullo...

Cinema, al via la quarta edizione del ‘Premio Film Impresa’

(Adnkronos) - - Ha preso ufficialmente il via,...

Iran, Meloni: “Usa e Israele hanno deciso l’attacco senza coinvolgere i partner europei”

(Adnkronos) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni...

Hard Rock Cafe International e Coca Cola presentano Women Empower, un mese di eventi per celebrare donne nella musica

(Adnkronos) -   In occasione dell’International Women’s Month,...
HomeVideo NewsIsraele, lo shock degli abitanti di Beit Shemesh colpita dall'Iran
israele,-lo-shock-degli-abitanti-di-beit-shemesh-colpita-dall’iran
Israele, lo shock degli abitanti di Beit Shemesh colpita dall’Iran
Video News

Israele, lo shock degli abitanti di Beit Shemesh colpita dall’Iran

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Un missile lanciato in rappresaglia ha provocato almeno 9 morti

Beit Shemesh (Israele), 2 mar. (askanews) – Nelle immagini, i danni il giorno dopo un attacco missilistico iraniano sulla città di Beit Shemesh, nel centro di Israele. Secondo i soccorsi, almeno nove persone sono state uccise nell’attacco in rappresaglia per i bombardamenti israeliani e americani sull’Iran, e i feriti sono stati oltre 50. Fra i morti, una madre con sua figlia. “Oggi è una giornata molto difficile: stiamo seppellendo una figlia della nostra città, insieme a un membro della sua famiglia e a sua madre. Penso che sia una perdita enorme. Vedo persone che camminano qui intorno profondamente traumatizzate e sotto shock”, dice Galit Machmali, uan residente di Beit Shemesh.”Non so quanto tempo ci vorrà per la nostra città per superare tutto quello che sta succedendo qui e questa grande perdita, ma sono fiduciosa e ottimista perché siamo una città molto, molto calorosa e amorevole. Ci uniremo tutti e prego che questa sia l’ultima guerra”, ha aggiunto.

Previous article
Trump e il collo arrossato, la foto riaccende i dubbi sulla salute del presidente
Next article
Iran, Trump: prevediamo 4-5 settimane guerra, ma possiamo più a lungo

POST RECENTI

Video News

Iran, Trump: prevediamo 4-5 settimane guerra, ma possiamo più a lungo

Il presidente Usa dice che l'operazione è "in notevole anticipo"Roma, 2 mar. (askanews) - Intervenendo alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump...
Video News

Libano, il crollo di un palazzo di Hezbollah colpito da Israele

A Tiro, nel Sud del PaeseTiro (Libano), 2 mar. (askanews) - Un edificio crolla e una densa colonna di fumo si alza nell'aria dopo che...
Video News

Crozza diventa Crosetto: “Della guerra ho saputo da video di BigMama”

Io pagato tre volte aereo di Stato perché ho tre volte senso di colpaRoma, 2 mar. (askanews) - Il comico genovese Maurizio Crozza si trasforma...
Video News

Crosetto: “Un attacco come a Dubai in Italia farebbe peggio”

"Io sempre collegato al Ministero, ho mezzi per farlo in modo sicuro"Roma, 2 mar. (askanews) - "Gli americani (e gli israeliani) non hanno comunicato...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.