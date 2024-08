israele,-ministro-difesa-alla-popolazione:-restare-vigili-e-pronti

“Seguire le istruzioni del Comando militare interno”

Roma, 14 ago. (askanews) – Il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, ha lanciato un appello alla popolazione a restare vigile e pronta in vista del persistente rischio di una pesante rappresaglia da parte dell’Iran o delle milizie libanesi di Hezbollah dopo l’uccisione del capo politico di Hamas avvenuta a Teheran il 31 luglio. “Sono consapevole delle tensioni e del grande peso che grava sui cittadini di Israele. – ha detto Gallant in visita in una base segreta militare e dell’intelligence nel Nord di Israele – stiamo seguendo da vicino ciò che sta accadendo, anche a Beirut, a Teheran e in altri luoghi. Grazie alle persone presenti in questa base e in molti luoghi del Paese – in mare, a terra e in aria – i cittadini israeliani possono mantenere la loro vita normale, ma devono rimanere vigili, attenti e pronti, e devono seguire le istruzioni pubblicate dal Comando del fronte interno.