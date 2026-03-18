israele,-missile-iraniano-colpisce-tel-aviv:-due-morti

Roma, 18 mar. (askanews) – Due cittadini israeliani sono morti, dopo essere rimasti gravemente feriti in seguito all’impatto di un missile balistico iraniano nel quartiere di Ramat Gan, alla periferia di Tel Aviv. Lo riferisce il servizio di ambulanze Magen David Adom citato da the Times of Israel.
I media ebraici identificano le due vittime come una coppia di settantenni e riferiscono che si trovavano nella tromba delle scale del loro condominio al momento dell’impatto, indicando che si stavano dirigendo verso il rifugio antiaereo dell’edificio.