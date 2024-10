ROMA – Non accenna a fermarsi l’escalation di violenza e tensione in Medio Oriente. Nella notte ci sono stati due attacchi israeliani nella Striscia di Gaza: sono state colpite una moschea e una scuola. I morti, tra i palestinesi, sarebbero almeno 24, e quasi un centinaio i feriti. L’ufficio stampa governativo di Gaza si è scagliato contro le forze israeliane e parla di “due brutali massacri“. La moschea colpita sarebbe quella di Shuhada Al-Aqsa a Deir el Balah, mentre la scuola è quella di Ibn Rushd, entrambe al centro della Striscia di Gaza. Erano edifici trasformati in rifugi per sfollati.

L’esercito israeliano (Idf), su Telegram, sostiene che la moschea nella Striscia di Gaza centrale fosse diventata un centro di comando di Hamas. Ha infatti scritto, su Telegram, che quello di stanotte è stato un attacco aereo “mirato” contro una “struttura che in precedenza fungeva da moschea Shuhada al-Aqsa nell’area di Deir al Balah”, in cui ora si trova “un centro di comando e controllo” all’interno del quale “operavano i terroristi di Hamas”.

L’articolo Israele nella notte colpisce una moschea e una scuola a Gaza. Idf: “Centro comando di Hamas” proviene da Agenzia Dire.

