Israele, nuove proteste a Tel Aviv per far pressione su Netanyahu

Blinken: accordo con Hamas al 90% ma resta qualche criticità

Tel Aviv, 6 set. (askanews) – Centinaia di persone sono scese in piazza a Tel Aviv per l’ennesima manifestazione per chiedere un accordo per il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza. Hamas ha chiesto agli Stati Uniti di esercitare una pressione “reale” su Israele per una tregua e un accordo sui rapiti, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che un accordo è ancora “molto lontano”.Secondo il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, spetta sia a Israele che al gruppo islamista palestinese dire sì alle questioni in sospeso per raggiungere un’intesa di cessate il fuoc. Blinken ha sottolineato che quasi il 90% dell’accordo di è stato concordato, ma restano ancora questioni critiche dove ci sono lacune, tra cui la questione del cosiddetto corridoio Filadelfia al confine con l’Egitto.