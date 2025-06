israele-ordina-evacuazione-a-nord-di-gaza:-“operazioni-militari-imminenti”

(Adnkronos) – L’esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per la parte settentrionale della Striscia di Gaza, avvertendo i residenti di Gaza City e delle zone limitrofe di un’imminente escalation militare.

“Le forze israeliane opereranno con intensa forza in queste aree e le operazioni militari si intensificheranno ed estenderanno per distruggere le capacità delle organizzazioni terroristiche”, ha dichiarato il portavoce militare Avichay Adraee in un comunicato pubblicato su X, accompagnato da una mappa. Adraee ha invitato i civili a “evacuare immediatamente verso sud, ad Al-Mawasi”, indicata come zona sicura.

Intanto il Qatar, attore chiave nei negoziati tra Israele e Hamas, ha dichiarato che il recente cessate il fuoco tra Israele e Iran potrebbe aprire una “finestra di opportunità” per raggiungere una tregua nella Striscia di Gaza, affermato il portavoce del ministero degli Esteri di Doha, Majed al-Ansari, in un’intervista rilasciata ier all’Afp.

“Se non approfittiamo di questo momento e di questo slancio, sarà un’occasione persa come tante altre nel recente passato. E non vogliamo che accada di nuovo”, ha dichiarato al-Ansari, esortando le parti coinvolte a non lasciar sfumare l’opportunità di una soluzione diplomatica.