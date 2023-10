Israele: ostaggi tenuti da Hamas nei tunnel, la priorità è salvarli

“I combattimenti saranno lenti” e “noi saremo cauti

Roma, 15 ott. (askanews) – La massima priorità di Israele è salvare gli ostaggi da Gaza, nonostante le difficoltà legate ai combattimenti in un’area urbana densamente popolata, ha detto alla CNN il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (IDF).

Facendo riferimento alla “elaborata rete di tunnel di Hamas”, il tenente colonnello Jonathan Conricus ha affermato che gli ostaggi sono “molto probabilmente tenuti sottoterra in varie località”.

“È estremamente difficile per qualsiasi esercito moderno combattere in un’area urbana così densa”, ha detto. “Sappiamo che Hamas ha un’elaborata rete di tunnel sia per scopi difensivi che offensivi, il che sicuramente aggraverà la complessità dei combattimenti e siamo preparati per questo”, ha insistito Conricus.

“I combattimenti saranno lenti”, ha precisato ancora Conricus. “I progressi saranno lenti e noi saremo cauti, ma siamo molto determinati a raggiungere i terroristi di Hamas che attualmente si nascondono sotto i nostri civili nel sistema di tunnel di cui dispongono”.

Il portavoce militare dello Stato ebraico ha quindi precisato che le operazioni e i raid condotti un giorno e mezzo fa hanno permesso di recuperare “alcune informazioni utili”, ma nessun corpo degli israeliani catturati è stato ripreso da Israele.