Israele, ottimismo e speranza accompagnano le previsioni turistiche

Il Ministero del Turismo di Israele chiude il 2020 con un calo del turismo internazionale dell’81% rispetto al 2019: un numero sinonimo di una situazione alquanto complessa, come di fatto è la situazione del turismo internazionale in tutto il mondo, senza tuttavia rinunciare all’ottimismo e alla speranza di una ripresa non lontana.

Il Ministero stesso, responsabile dell’industria che funge da motore di crescita per l’economia, ha guidato una serie di strategie finalizzate a preservare l’infrastruttura turistica, sia in termini di logistica che di marketing, per trovarsi così pronto al “dopo pandemia”.

“L’anno appena conclusosi è stato un duro colpo per l’economia mondiale e in particolar modo per l’industria del turismo.

