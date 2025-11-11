martedì, 11 Novembre , 25

Quarant’anni fa il primo trapianto di cuore in Italia

(Adnkronos) - Esattamente 40 anni fa, l’11 novembre...

Atp Finals, il programma della terza giornata: da Alcaraz a Musetti, i match di oggi

(Adnkronos) - Terza giornata di match alle Atp...

Cucina italiana patrimonio Unesco, primo traguardo: arriva via libera a candidatura

(Adnkronos) - Passo avanti decisivo per la candidatura...

Ascolti tv, ‘Il Commissario Ricciardi’ torna e vince

(Adnkronos) - La terza serie del 'Commissario Ricciardi'...
israele,-primo-ok-alla-pena-di-morte-per-terroristi.-ben-gvir-festeggia
Israele, primo ok alla pena di morte per terroristi. Ben Gvir festeggia

Israele, primo ok alla pena di morte per terroristi. Ben Gvir festeggia

Video NewsIsraele, primo ok alla pena di morte per terroristi. Ben Gvir festeggia
Redazione-web
Di Redazione-web

Il ministro distribuisce dolcetti alla Knesset

Milano, 11 nov. (askanews) – Un disegno di legge per introdurre la “pena di morte per i terroristi” ha superato la prima lettura nel parlamento israeliano. Questa misura potrebbe applicarsi ai palestinesi condannati per attacchi mortali contro israeliani. L’emendamento al codice penale, proposto dal Ministro della Sicurezza Nazionale di estrema destra Itamar Ben-Gvir e approvato dal Comitato per la Sicurezza Nazionale, è stato approvato con 39 voti favorevoli e 16 contrari. Sono ancora necessarie la seconda e la terza lettura affinché il disegno di legge diventi legge. Per festeggiare il primo sì alla legge Ben Gvir ha distribuito dolcetti tra i banchi della Knesset.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.