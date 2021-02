AGI – Centri commerciali, mercati, musei e biblioteche hanno aperto ieri i battenti per la prima volta in due mesi segnando il ritorno per Israele a una normalità che non si vedeva da tempo e che dovrebbe essere resa possibile e sostenibile dal successo della campagna vaccinale. Palestre, piscine e hotel hanno avuto il permesso di aprire domenica solo ai titolari del passaporto vaccinale, ovvero del documento che attesta l’avvenuta vaccinazione.

Oggi, il Comune di Gerusalemme riaprirà gli eventi culturali in città con un concerto della cantante Miri Mesika in programma alle 20:30; sarà il primo grande evento culturale dopo mesi di chiusura per le restrizioni del coronavirus.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Israele riapre dopo il successo della vaccinazione anti Covid proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento