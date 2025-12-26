Israele riconosce ufficialmente Somaliland, è il primo Stato a farlo

Roma, 26 dic. (askanews) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato il riconoscimento ufficiale dello “Stato indipendente e sovrano” del Somaliland. Si tratta di una “prima” assoluta per questa repubblica autoproclamata che si è separata dalla Somalia e che fino ad oggi non era stata riconosciuta da nessun altro Paese. Il primo ministro Netanyahu, il ministro degli Esteri (Gideon) Sa’ar e il presidente della Repubblica del Somaliland hanno firmato una dichiarazione congiunta e reciproca”, si legge in un comunicato dell’ufficio del capo del governo israeliano.

Il presidente del Somaliland ha accolto con favore l’annuncio di Israele sul riconoscimento del Paese come stato indipendente e ha affermato che la decisione segna l’inizio di una “partnership strategica”. “Questo è un momento storico: accogliamo calorosamente… il riconoscimento della Repubblica del Somaliland da parte del primo ministro dello stato di Israele e affermiamo la disponibilità del Somaliland ad aderire agli Accordi di Abramo”, che normalizzano le relazioni con Israele, ha scritto Abdirahman Mohamed Abdullahi su X.

I ministri degli Esteri di Somalia, Egitto, Turchia e Gibuti hanno condannato il riconoscimento del Somaliland da parte di Israele. Lo hanno dichiarato le autorità del Cairo.

“I ministri hanno affermato il loro totale rifiuto e la condanna del riconoscimento da parte di Israele della regione del Somaliland, sottolineando il loro pieno sostegno all’unità, sovranità e integrità territoriale della Somalia”, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri egiziano.

(foto dai social)