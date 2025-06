israele-ritrova-a-gaza-i-corpi-di-due-ostaggi-del-7-ottobre

Judy Weinstein e Gad Haggai, 70 e 72 anni, uccisi il giorno stesso

Roma, 5 giu. (askanews) – L’esercito israeliano nella striscia di Gaza ha recuperato i corpi di due ostaggi morti, Judy Weinstein Haggai e Gad Haggai. Si tratta di una coppia che viveva in un kibbuzt del sud di Israele; sono stati uccisi nell’assalto di Hamas del 7 ottobre 2023, i corpi portati via. Il governo israeliano aveva già annunciato il loro decesso da tempo; ora una nota del premier Benjiamin Netanyahu spiega che sono stati ritrovati in una operazione speciale delle forze di sicurezza e dell’esercito presso Khan Younis nel sud della Striscia. Gad Haggai, appassionato di musica, aveva 72 anni, Judy Weinstein era una ex insegnante di inglese e ne aveva 70. Lasciano quattro figli e sette nipoti, annuncia il kibbutz Nir Oz dove vivevano.