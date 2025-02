Israele segue gli Usa e si ritira dal Consiglio Onu per i Diritti

Israele ha annunciato il ritiro dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite: a comunicarloil ministro degli Esteri di Tel Aviv, Gideon Sa’ar.La decisione segue una scelta analoga formalizzata ieri dagli Stati Uniti con un ordine esecutivo.”Israele accoglie con favore la decisione del presidente Donald Trump di non partecipare al Consiglio per i diritti umani dell’Onu” ha scritto Sa’ar sul social network X. “Israele si unisce agli Stati Uniti e non parteciperà al Consiglio per i diritti umani dell’Onu”.Secondo il ministro, l’organismo con sede a Ginevra “si è concentrato sugli attacchi a un Paese democratico e sulla propagazione dell’antisemitismo invece che sulla promozione dei diritti umani”.

