Israele si è ritirato dal corridoio di Netzarim, che divide la Striscia di Gaza in due

ROMA – Le forze israeliane si sono ritirate dal corridoio di Netzarim, la striscia strategica di terra che divide la Striscia di Gaza in due. E’ un passaggio cruciale della fragile tregua che ha interrotto il conflitto lungo 16 mesi. Il ritiro è stato confermato dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF) e da Hamas.

Israele aveva creato il corridoio di Netzarim poche settimane dopo l’inizio della guerra, utilizzandolo come zona militare chiave. Con l’entrata in vigore del cessate il fuoco, il mese scorso, ai palestinesi è stato consentito di attraversarlo per tornare nelle loro case nel devastato nord di Gaza. La mossa è stata accolta con entusiasmo da Hamas, il cui portavoce Abdel Latif al-Qanoua ha dichiarato che il ritiro è una dimostrazione del fatto che Israele “si è piegato alle nostre richieste” e ha fallito nel suo obiettivo di ottenere una vittoria totale.Il governo di Tel Aviv ha chiarito che non accetterà un ritiro totale finché Hamas non sarà stato completamente smantellato sia dal punto di vista politico che militare. Nonostante il ritiro, i progressi nelle trattative per la seconda fase della tregua restano limitati.

