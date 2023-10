Israele sotto attacco, Usa: “Gli daremo il necessario per difendersi”

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti daranno a Israele tutto il necessario per difendersi. Lo ha sottolineato in una nota il segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, dopo l’attacco su larga scala lanciato oggi 7 ottobre 2023 da Hamas contro lo Stato ebraico.

“Sto monitorando da vicino gli sviluppi in Israele. Resta incrollabile il nostro impegno a favore del diritto di Israele a difendersi e porgo le mie condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso la vita in questo abominevole attacco contro i civili – ha dichiarato Austin – Nei prossimi giorni il dipartimento della Difesa lavorerà per garantire che Israele abbia ciò di cui ha bisogno per difendersi e proteggere i civili dalla violenza indiscriminata e dal terrorismo”.