“Benny, ti aspetto alla residenza del primo ministro a Gerusalemme, incontriamoci stanotte sulla creazione di un governo di emergenza nazionale che salverà vite e lavoro per i cittadini di Israele”. Così il leader di Likud, Benjamin Netanyahu, dopo l’appello di Benny Gantz a realizzare un esecutivo di unità in Israele poche ore prima della scadenza del mandato del leader centrista per costituire un governo.

“Netanyahu siamo arrivati al momento della verità, il popolo d’Israele si aspetta che mettiamo da parte le nostre differenze e lavoriamo insieme per lui”, aveva dichiarato Benny Gantz, il leader di Blu e Bianco,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Israele verso un governo di unità nazionale proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento