Israele, via libera del governo a 19 nuove colonie in Cisgiordania

(Adnkronos) – Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la proposta del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e del ministro della Difesa Israel Katz per 19 nuove colonie in Cisgiordania. Negli ultimi tre anni sono state in tutto 69 i nuovi insediamenti approvati.  

“Su questo terreno blocchiamo l’istituzione di uno Stato palestinese terrorista. Continueremo a sviluppare, costruire e a insediarci sulla tera del nostro patrimonio ancestrale”, ha annunciato Smotrich.  

Intanto sul fronte del piano di pace per Gaza di Donald Trump, il suo inviato speciale Steve Witkoff annuncia progressi in un post su X dopo i colloqui con gli inviati di Egitto, Qatar e Turchia. “In questo contesto, sosteniamo la creazione e l’operatività a breve termine del Consiglio per la pace, una amministrazione di transizione della Striscia di Gaza per la sicurezza, i civili e la ricostruzione”, ha aggiunto, riferendosi a uno dei venti punti del piano.  

 

