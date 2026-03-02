lunedì, 2 Marzo , 26

Israele:attacchiamo anche in Libano, Hezbollah pagherà prezzo pesante
israele:attacchiamo-anche-in-libano,-hezbollah-paghera-prezzo-pesante
Video News

“Stiamo combattendo su più fronti contemporaneamente”

Tel Aviv, 2 mar. 2026 – L’esercito israeliano afferma di essere impegnato in attacchi simultanei contro obiettivi in Iran e in Libano. Nel corso di un briefing televisivo, il portavoce militare Effie Defrin ha accusato Hezbollah di aver aperto il fuoco contro Israele e ha annunciato una risposta su più fronti.”Hezbollah ha aperto il fuoco, ha scelto di lanciare una campagna e pagherà un prezzo pesante per questo”, ha detto Defrin, che ha aggiunto: “Proprio in questi momenti, centinaia di velivoli dell’Aeronautica stanno attaccando simultaneamente in Libano e in Iran. Stiamo combattendo su più fronti contemporaneamente, in Iran, in Libano e altrove”.

