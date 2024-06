istat:-a-giugno-sale-fiducia-consumatori,-cala-invece-per-le-imprese

Peggioramento nel Settore manifatturiero e nel commercio al dettaglio

L’indice della fiducia dei consumatori è salito da 96,4 a 98,3 a giugno, ma l’indice complessivo della fiducia delle imprese è sceso da 95,1 a 94,5. Lo rende noto l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

L’andamento positivo dell’indice della fiducia dei consumatori riflette un miglioramento generale in tutte le sue componenti. Le condizioni economiche e il clima futuro hanno registrato gli incrementi maggiori, rispettivamente da 101,9 a 105,3 e da 95,7 a 98,7. Il clima personale aumenta da 94,4 a 95,8 e il clima attuale aumenta da 97,0 a 98,1.

L’indice di fiducia delle imprese a giugno, invece, ha registrato il terzo calo consecutivo, toccando il livello più basso da novembre 2023. “Il ribasso dell’indice complessivo è dovuto principalmente al peggioramento dei settori manifatturiero e dei servizi”, spiega l’ISTAT.

Per quanto riguarda l’economia, la fiducia delle imprese è peggiorata in tutti i settori ad eccezione dell’edilizia. Nello specifico, l’indice è sceso per il settore manifatturiero da 88,2 a 86,8, per i servizi di mercato da 97,8 a 97,1 per il commercio al dettaglio da 102,8 a 102,2. Contrariamente all’andamento nel settore delle costruzioni, l’indice di fiducia è salito da 101,7 a 104,4.

Come componente dell’indice di fiducia delle imprese, si prevede un peggioramento degli ordini nel settore manifatturiero e un accumulo delle scorte di prodotti finiti. Le aspettative sui livelli di produzione sono lievemente diminuite. Nel settore delle costruzioni, invece, entrambe le variabili dell’indicatore sono migliorate.

Nel settore dei servizi di mercato, i giudizi sugli ordini tendono ad essere negativi, ma migliorano sia i giudizi sullo sviluppo degli affari che le aspettative sugli ordini. Per quanto riguarda il settore del commercio al dettaglio, si prevede un peggioramento sia delle stime che delle aspettative di vendita.

Ciro Di Pietro

L’articolo ISTAT: a giugno sale fiducia consumatori, cala invece per le imprese proviene da Notizie dì.