istituita-la-figura-del-social-media-e-digital-manager-nella-pa,-votato-emendamento-bipartisan-al-dl-pa

ROMA – “Con il voto favorevole all’emendamento bipartisan al DL PA il Parlamento dà il via all’istituzione della figura del Social media e Digital Manager nella Pubblica amministrazione. Un traguardo importante, una novità attesa da anni. Per PA Social e Fondazione Italia Digitale un obiettivo raggiunto dopo tanti anni di lavoro e che ci fa molto piacere nell’anno del nostro decennale, un risultato atteso da un’ampia comunità in tutta Italia, un passo avanti per un rapporto sempre migliore tra PA e cittadini. Grazie al ministro Paolo Zangrillo e al Ministero per la Pubblica Amministrazione, al sottosegretario Barachini e al Dipartimento Editoria della Presidenza del Consiglio che hanno dato parere favorevole al provvedimento, ai parlamentari Tenerini, Mollicone, Iaria, Casu e ai colleghi che hanno sottoscritto l’emendamento, ai gruppi parlamentari che lo hanno sostenuto (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico), ai presidenti Pagano e Rizzetto e ai membri delle Commissioni competenti. Per noi il lavoro continua per un modello organizzativo che tenga conto delle continue novità del mondo della comunicazione digitale e che integri tutte le professionalità coinvolte: giornalisti, comunicatori, social media e digital manager. Ora l’augurio è che le aule di Camera e Senato confermino questo importante risultato di innovazione per la PA e la comunicazione pubblica”.

Così Francesco Di Costanzo, presidente di PA Social e Fondazione Italia Digitale, commenta l’emendamento bipartisan al DL PA votato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro della Camera dei Deputati.

