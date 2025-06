istituito-dal-mic-il-comitato-nazionale-per-il-150esimo-di-elvira-notari

Iniziative in molte città renderanno omaggio alla prima regista italiana. Il primo appuntamento il 25 giugno al Festival “Il Cinema Ritrovato” di Bologna

In occasione del 150° anniversario dalla nascita di Elvira Coda Notari (Salerno, 10 febbraio 1875 – Cava de’ Tirreni, 17 dicembre 1946), è stato istituito con decreto del Ministro della Cultura il Comitato Nazionale per celebrarne la figura e l’opera.

Presieduto da Antonella Di Nocera, che ne è stata la promotrice, il Comitato è costituito da studiosi, docenti, curatori ed esponenti delle principali istituzioni cinematografiche e accademiche italiane e internazionali: Gina Annunziata, Giuliana Bruno, Steve Della Casa, Gianluca Farinelli, Titta Fiore, Simona Frasca, Cristina Iandelli, Anna Masecchia, Giuliana Muscio, Riccardo Realfonzo.

Prima regista italiana e una delle prime donne cineaste a livello mondiale, Elvira Notari è stata una pioniera assoluta nel panorama del cinema del secolo passato. Trasferitasi a Napoli, fondò con il marito Nicola la casa di produzione Dora Film, attiva soprattutto negli anni Venti.

Fu autrice, produttrice e imprenditrice, realizzando oltre 60 lungometraggi e centinaia di cortometraggi e documentari che all’epoca ebbero grande diffusione in Italia e negli Stati Uniti.

Il Comitato opererà in suo nome su scala nazionale e internazionale, nel segno della memoria, della visione e della trasformazione culturale, in dialogo con università, cineteche, archivi, scuole, enti locali e comunità di ricerca, promuovendo un tessuto di scambi e connessioni sia attraverso un portale dedicato (www.elvitanotari.it) ideato per preservare, consolidare e condividere quanto di prezioso il suo cinema rappresenti tutt’oggi che attivando nell’anno in corso un programma di iniziative pubbliche in varie città italiane.

Dopo il successo dell’omaggio di Napoli nei mesi scorsi con la retrospettiva “Elvira 150”, promossa dal Comune e organizzata da Parallelo 41 produzioni in collaborazione con CSC – Cineteca Nazionale e Cineteca di Bologna, si riparte da Bologna con un primo appuntamento – patrocinato dal Comitato Nazionale – che si terrà, mercoledì 25 giugno (ore 22, piazzetta Pier Paolo Pasolini), nell’ambito del festival “Il Cinema Ritrovato”.

In questa occasione sarà proiettato il film ‘A Santanotte (1922) nella versione cine-concerto musicata da Michele Signore, su testi di Pasquale Ziccardi e Alessio Sollo ed i contributi di Pasquale Fama e Ferdinando Russo.

Gli interventi di Antonella Di Nocera, Maria Coletti (CSC – Cineteca nazionale) ed Elena Correra (archivio fotografico Cineteca di Bologna), introdurranno alla visione ed all’ascolto dell’opera che unisce in scena un ensemble di musicisti composto da Michele Signore, Umberto Maisto, Anastasia Cecere, Simona Frasca e Dolores Melodia.

“Siamo davvero onorati che il prestigioso festival bolognese ospiti un tributo ad Elvira Notari – sottolinea Antonella Di Nocera – e che lo faccia con una delle produzioni nate nella rassegna napoletana.

Porteremo, dove possibile, quei 163 minuti del suo cinema, il cuore pulsante di questo viaggio in occasione dei 150 anni. Sono felice di lavorare con un Comitato di altissimo profilo per restituire alla collettività una testimonianza tangibile della preziosa opera di Elvira Notari. Una donna che tutt’oggi ci parla, come una nostra contemporanea”.

Il Comitato Nazionale ha sede legale a Napoli presso la Film Commission Regione Campania e la segreteria organizzativa presso il Consorzio Promos Ricerche.