Istituto Italiano di Tecnologia: confronto sindacale sul contratto aziendale

Trattativa negoziale per i lavoratori amministrativi e tecnici non dirigenti

“Il Comitato Esecutivo dell`Istituto Italiano di Tecnologia, riunitosi il 22 febbraio sotto la presidenza di Gabriele Galateri – si legge in una nota dell`istituto – anche a seguito delle richieste della rappresentanza dei dipendenti e come già anticipato in sede di incontri precedenti con tale rappresentanza e le sigle sindacali coinvolte, tenuto conto anche della pluralità di sedi operative dell`Istituto dislocate in regioni diverse sul territorio nazionale, ha deliberato di proporre alle segreterie dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil un incontro preliminare per l`apertura di un percorso negoziale volto alla stipulazione, con le strutture sindacali competenti per materia, di un contratto collettivo aziendale, finalizzato all`ulteriore miglioramento della disciplina dei rapporti di lavoro subordinato di livello non dirigenziale del proprio personale amministrativo e tecnico”.

“Un contratto aziendale – conclude la nota – basato sui principi e criteri che oggi caratterizzano l`attuale disciplina regolamentare dei rapporti di lavoro sopra indicati rappresenterebbe un importante obiettivo, da poter raggiungere insieme alle rappresentanze dei dipendenti, nell`ottica del continuo miglioramento dell`istituto”.

Ciro Di Pietro

