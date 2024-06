ita-airways,-partecipa-al-business-travel-show-europe-a-londra

Obiettivo: raggiungere i 2 milioni di iscritti a Volare

Roma, 18 giu. (askanews) – Ita Airways torna al Business Travel Show Europe, la principale fiera britannica dedicata al business travel, che si svolgerà il 19 e 20 giugno presso il centro espositivo ExCeL a Londra, Regno Unito. Ita Airways sarà presente nell’Airline Pavilion allo stand AP6 con un’area brandizzata: qui il team commerciale della Compagnia accoglierà i clienti trade e corporate, le agenzie di viaggio, le aziende e gli attori chiave del settore del business travel. L’appuntamento annuale a Londra rappresenta, infatti, l’occasione per confrontarsi sulle nuove tendenze, esplorare le ultime innovazioni tecnologiche, incontrare i fornitori e sviluppare programmi di viaggio su misura per le esigenze di aziende e viaggiatori in continua evoluzione. Tra i principali temi della partecipazione al Business Travel Show Europe, il raggiungimento dei 2 milioni di iscritti a Volare, il programma fedeltà di Ita Airways, con il 36% dei suoi frequent flyer residenti all’estero. Volare, lanciato nel marzo 2022, conta ora più di 30 partner commerciali nei settori dell’hôtellerie, della mobilità e della finanza e 10 compagnie aeree partner per accrual e redemption di punti.