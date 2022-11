Ita Airways, vendite online su piattaforma digitale WebCargo

eBooking in tempo reale ad oltre 10.000 uffici di agenti spedizionieri

Roma, 24 nov. (askanews) – Ita Airways annuncia la partnership con WebCargo, piattaforma leader nel booking online delle spedizioni, che conta più di 3.500 agenti cargo in oltre 10.000 sedi in tutto il mondo. Un ulteriore passo in avanti nel piano di espansione di Ita Airways sui canali digitali.

Questa partnership – sottolinea un comunicato – è il naturale prodotto del consistente ricorso all’eBooking da parte degli agenti cargo in Italia, già uno dei paesi più attivi sulla piattaforma di WebCargo, e della strategia di sviluppo dei canali digitali cargo avviata da ITA Airways.

Con l’aggiunta di Ita Airways, sono presenti e prenotabili su WebCargo compagnie aeree che rappresentano oltre il 45% della capacità cargo globale, la più ampia capacità disponibile su una piattaforma di booking online.

Il lancio consente agli agenti cargo di 19 paesi nel mondo, tra cui Italia, Belgio, Spagna, Francia, Germania, Svizzera, Stati Uniti e Olanda, di quotare e prenotare agevolmente le loro spedizioni, grazie all’integrazione con le piattaforme WebCargo di gestione tariffe e vendite cargo, che garantisce un accesso digitale rapido ed efficiente alla capacità cargo di ITA Airways. Nel 2023 la copertura geografica si amplierà ulteriormente verso altre regioni. Ita Airways offre agli agenti cargo un prodotto “best in class” per tempi di volo e regolarità dei servizi per le spedizioni cargo da e per l’Italia, su un ampio network di destinazioni internazionali, opportunamente integrato con un efficiente servizio di trasporto su gomma. In particolare, l’hub merci di Roma Fiumicino della compagnia, è un naturale punto di snodo per servire importanti flussi del traffico merci che si muovono tra l’Est e l’Ovest del mondo. “Siamo entusiasti di avere il primo vettore italiano online sulla piattaforma digitale di WebCargo, e di supportare ITA Airways nel perseguire il suo obiettivo di offrire una customer experience di alta qualità”, ha affermato Camilo Garcia, Global VP Business Development di WebCargo, una società del gruppo Freightos. “Osservando la rapida crescita delle prenotazioni online, in particolare in Europa e in America, continuiamo a constatare i benefici delle vendite digitali nell’ampliare la “vetrina” delle compagnie aree, consentendo a grandi e piccoli spedizionieri di scoprire e accedere ai loro servizi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso piattaforme come WebCargo”.

