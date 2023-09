Ita, Gentiloni: questione mi sta a cuore, cercherò di affrotarla

Confido che commissione riconosca importanza lavoro del governo

Roma, 11 set. (askanews) – Pur ricordando che non fa parte delle sue competenze, il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni ha affermato che la questione su Ita gli “sta a cuore” e che “cercherà di affrontarla nell’ambito delle responsabilità collegiali” in seno alla Commissione europea. Gentiloni è stato interpellato sul tema a margine della conferenza stampa di presentazione delle ultime previsioni economiche dell’esecutivo comunitario.

Aveva già risposto a una domanda analoga durante la conferenza stampa, in particolare su alcune frasi del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affermando che non intendeva alimentare polemiche che danneggiano l’Italia.

Incontrando i giornalisti italiani, ha ribadito questa linea ma ha anche rilasciato nuove dichiarazioni: “ho già detto, visto che mi è stato chiesto spesso di commentare, che io non voglio partecipare a polemiche che danneggiano l’Italia. Ci tengo al mio Paese e per questo non voglio alimentare queste polemiche e non le alimenterò”, ha spiegato l’eurocommissario.

“La questione di Ita, come sapete, è un’antica questione. Sapete anche che non fa parte delle mie competenze, ma è una questione che conosco bene che mi sta a cuore e che quindi – ha proseguito Gentiloni – nell’ambito delle responsabilità collegiali della Commissione, cercherò di affrontare”.

Quella di Ita “è una questione che ci trasciniamo da tempo e che credo meriti una soluzione. Penso che il governo abbia lavorato molto per individuare questa soluzione, confido nel fatto – ha concluso – che la Commissione europea riconosca l’importanza di questo lavoro”.