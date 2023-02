Ita, Uiltrasporti: accordo adeguamento salari

“Era importante per i lavoratori”

“Dopo una lunga e faticosa trattativa, che non ci ha risparmiato colpi di scena, siamo arrivati finalmente oggi alla firma di un accordo importante per i lavoratori di Ita Airways ai quali vengono riconosciuti i sacrifici sostenuti per garantire la fase di start up della compagnia”. A dichiararlo il Segretario generale e il Segretario nazionale della Uiltrasporti.

“L’ adeguamento dei salari a quanto previsto dal Ccnl del settore era ormai un passaggio necessario e importante non solo per i lavoratori, ma anche per l’azienda – spiegano – perché fornisce alla compagnia uno strumento contrattuale competitivo ma stabile in grado di garantire le risorse umane necessarie per il piano di sviluppo anche in previsione dell’inizio di una nuova era che vedrà l’ingresso di Lufthansa e ci auguriamo che questa alleanza consenta di migliorare il processo di crescita per garantire l’occupazione anche alle lavoratrici e ai lavoratori che sono ancora fuori dal ciclo produttivo”.

“In questo nuovo processo – concludono – è importante che vengano coinvolte anche le parti sociali che rappresentano le lavoratrici e i lavoratori di Ita Airways e di tutto il trasporto aereo, perché è giusto ricordare che il prezzo della crisi lo hanno pagato soprattutto i lavoratori, ed ora è necessario che possano dare il loro contributo di proposte per la definizione del piano industriale e del percorso di rilancio della compagnia”.

Ciro Di Pietro

