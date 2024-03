ita,-vestager:-discussioni-con-lufthansa-aperte-e-piuttosto-buone

“Caso difficile ma come altri. Cerchiamo di essere succinti”

Milano, 4 mar. (askanews) – Alla Commissione europea “stiamo attivamente discutendo” con Lufthansa e Italia “per vedere come possono intervenire” sulle preoccupazioni che sono state identificate sulla loro combinazione. Lo ha affermato la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager, rispondendo, durante una conferenza stampa, a una domanda sulle recenti ipotesi di stampa che Lufthansa possa abbandonare il progetto per i troppi paletti messi dall’Antitrust Ue.”Nella mia esperienza sta alle imprese decidere” se procedere o meno a queste operazioni, “noi naturalmente cerchiamo di essere quanto più succinti possibile (ovvero di chiedere il minimo necessario, ndr); siamo qui per assicurare che ci sia ancora concorrenza su questo mercato dopo che ci sarà stata la fusione tra le due compagnie”.”Sta alle imprese trovare il bilanciamento tra i problemi che vanno risolti e la sensatezza dell’operazione”, ha aggiunto, riconoscendo che il caso è articolato. “Da quello che vedo – ha concluso – abbiamo una discussione piuttosto positiva e aperta con le compagnie in questione. E’ un caso di fusione difficile (‘tricky’, ndr), ma è una fusione come altri casi di fusione che ho visto”.