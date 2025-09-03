italbasket,-pozzecco-e-la-dedica-da-brividi-a-polonara:-“quando-ci-risponde-vinciamo-sempre”

mercoledì, 3 Settembre , 25
(Adnkronos) – L’Italbasket vola agli Europei e il ct Gianmarco Pozzecco fa una dedica speciale dopo il successo contro la Spagna: “La prima cosa da dire è che noi stiamo vivendo una favola. Questi ragazzi regalano emozioni continuamente, poi chi vuole capirlo lo capisce, chi non vuole capirlo è perché non vuole capirlo. Penso spesso ad Achille (Polonara, ndr) e Tonno (Tonut, ndr), che fanno parte della famiglia. Non me ne vorrà il mio amico Tonno, ma chiaramente per Achille soffriamo ancora di più perché, oltre a non essere qui, è in un ospedale a Valencia”.  

Il commissario tecnico dell’Italbasket ha mandato un messaggio forte ad Achille Polonara, a cui a giugno è stata diagnosticata una leucemia mieloide, sottolineando l’unità del gruppo anche per la sua battaglia: “Il primo giorno in spogliatoio l’abbiamo chiamato per salutarlo. Aveva il cellulare in silenzioso, non ha risposto e abbiamo perso la partita. Poi dalla Georgia ha risposto sempre, con lui al telefono siamo tre su tre. Quindi per favore rispondi sempre al telefono”.  

