italgas-apre-una-nuova-via-per-i-bond-digitali-in-italia

Debutta il programma da 5 miliardi con titoli dematerializzati

Milano, 10 lug. (askanews) – Italgas segna un passo avanti nel mercato obbligazionario italiano con il lancio del nuovo programma EMTN (Euro Medium Term Notes), dal valore massimo nominale di 5 miliardi di euro.Approvato da Consob si tratta del primo programma in Italia a prevedere l’emissione di titoli interamente in forma dematerializzata, cioè registrati elettronicamente, senza supporto cartaceo.La quotazione avverrà sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), gestito da Borsa Italiana: una scelta che Italgas definisce “coerente con l’impegno nella promozione del mercato obbligazionario nazionale”.”L’aver dematerializzato e digitalizzato queste nuove emissioni che andremo a fare per me è un grandissimo successo – afferma Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas – perché la digitalizzazione è proprio un marchio di fabbrica di Italgas. Noi negli ultimi anni abbiamo digitalizzato, che è un pochino più complicato, onestamente, tutta la nostra rete. Oggi noi abbiamo una rete del gas che è all’avanguardia del mondo.”Il programma prevede l’emissione, entro un anno, di prestiti obbligazionari non convertibili, riservati a investitori istituzionali. La sua attivazione segue la recente fusione con 2i Rete Gas, completata il primo luglio, e servirà al rifinanziamento dei bond esistenti, con la riunificazione dei debiti delle due società.”È stato un percorso molto lungo, a partire da quando siamo venuti qui per la quotazione – spiega Gianfranco Amoroso, Chief Financial Officer Italgas -. Ci sono state molte operazioni, alcune molto importanti: ricordiamo l’espansione all’estero con l’acquisizione in Grecia e l’ultimo anno è stato, direi, il definitivo salto di passo, in quanto l’acquisizione 2i Rete Gas, l’aumento di capitale, la fusione e da ultimo oggi l’approvazione di questo programma rappresentano un anno sicuramente storico per il gruppo”.L’operazione segna anche un cambio di passo per il sistema finanziario italiano, con l’obiettivo di riportare in patria strumenti e flussi che per anni hanno guardato all’estero.”È un traguardo importantissimo per noi – dice Maurizio Pastore, Head of Debts and Funds Listing, Euronext (Borsa Italiana) – nel quadro di un’iniziativa di rimpatrio di emittenti italiani che per 20 anni circa hanno utilizzato piazze quali Lussemburgo e Dublino e che ora ritornano in Italia con i loro programmi di funding, affacciandosi a un mercato domestico che riesce a rispondere alle loro esigenze in termini di listing, trading ma anche post trading.”Italgas è la prima corporate in Italia ad adottare questa forma di dematerializzazione. Il traguardo è stato celebrato con una cerimonia “Ring the Bell” a Palazzo Mezzanotte, alla presenza di rappresentanti di Italgas, CONSOB ed Euronext-Borsa Italiana.