Italgrob, Stati Generali e previsioni per il mercato Horeca

Italgrob, Stati Generali e previsioni per il mercato Horeca

Italgrob, Stati Generali e previsioni per il mercato Horeca
Redazione-web
Di Redazione-web

Si va verso un fatturato in linea con quello del 2024

Milano, 9 ott. (askanews) – Un settore strategico che da sempre dimostra grande capacità di crescita e di reazione. Partecipazione importante agli Stati Generali Mercato Food & Beverage, evento promosso da Italgrob (Federazione Italiana dei Distributori Horeca) presso il Museo Alfa Romeo. Nome programmatico, quello dell’incontro, “Raccontare il presente, immaginare il futuro”. E obbiettivo chiaro: cercare una visione comune tra tutte le parti in causa.Antonio Portaccio, Presidente Italgrob, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è fotografare il mercato. Nel corso degli ultimi anni il potere d’acquisto fortemente depauperato, ma non bisogna fermarsi. È necessario capire in che modo la filiera può rilanciare i consumi”. L’andamento su cui ragionare poi, un’estate 2025 che ha riallineato la situazione dopo i primi mesi difficili dell’anno: stabile il dato sui Distributori di Bevande, lieve incremento della Grande Distribuzione Organizzata, flessione del Cash&Carry. Il risultato è un numero globale vicinissimo a quello del 2024.Alessandro Fontana, Direttore Centro Studi Confindustria, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Siamo in un momento fortemente condizionato dai dazi americani, ma anche dalle guerre e da altre barriere commerciali. Questi elementi creano grande incertezza nelle famiglie e nelle imprese, ciò vuol dire che le famiglie tendono a risparmiare, mentre le aziende preferiscono ritardare le scelte d’investimento”. Collaborazione e visione comune fondamentali per il comparto Horeca. Per guardare con fiducia al 2026.

