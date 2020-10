Italia 12^, Spagna, Argentina e Danimarca avanzano

ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Podio confermato e Italia che resta 12esima nel ranking Fifa del mese di ottobre. Dopo i 120 match disputati tra qualificazioni sudamericane ai Mondiali, playoff per Euro2020, amichevoli e Nations League, non cambia nulla nelle prime cinque posizioni della classifica per Nazionali con il Belgio che, nonostante la sconfitta incassata contro gli inglesi di Southgate, resta leader con 1765 punti, davanti a Francia, Brasile, Inghilterra e Portogallo. I primi cambi al sesto posto con la Spagna che scavalca l’Uruguay e c’è da registrare anche il sorpasso dell’Argentina, ora ottava, ai danni della Croazia, mentre è ancora la Colombia a chiudere la top ten,

