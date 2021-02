Italia a Twickenham, Smith “Serve nostra migliore versione”

ROMA (ITALPRESS) – Dopo la pesante sconfitta subita all’Olimpico di Roma nel debutto con la Francia, l’Italrugby sarà di scena domani a Twickenham (ore 14.15 italiane, diretta su DMax) per sfidare i padroni di casa dell’Inghilterra nella seconda giornata del Sei Nazioni 2021. “Sarà una partita completamente diversa rispetto a quella che ha giocato la Scozia contro l’Inghilterra nello scorso weekend – ha assicurato il capo allenatore dell’Italrugby, Franco Smith, presentando il match – Abbiamo il nostro piano di gioco per questo match. La squadra si è allenata molto bene in questa settimana e sono contento della preparazione verso questa partita”.

