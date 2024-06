italia-albania,-solo-denuncia-per-i-67-ultras-italiani-bloccati-a-dortmund

(Adnkronos) – Potrebbero essere rilasciati i 67 ultras italiani fermati questa sera a Dortmund prima della partita Italia-Albania. I tifosi, provenienti dal nord Italia e da Roma, presumibilmente saranno denunciati per il possesso dei vari oggetti atti ad offendere e delle bombe carta che avevano al seguito insieme ai passamontagna, ma, a quanto apprende l’Adnkronos, dagli accertamenti della polizia tedesca, ancora in corso, non sarebbero emersi elementi per contestare altri reati. D’altra parte, probabilmente anche grazie al fatto che gli ultras sono stati intercettati dagli ‘spotter’ della Digos prima della partita, a Dortmund non si sono verificati né aggressioni né scontri, e dunque non sono emersi elementi tali che consentissero di trattenerli ed incriminarli.