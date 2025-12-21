italia–algeria,-firmato-un-partenariato-strategico

Missione istituzionale guidata da Luigi Carfora: protagonisti il Consorzio Suggestioni Campane Promotion e Confimi Industria Campania per il Made in Italy, il Mezzogiorno e la Campania per cooperazione industriale, innovazione e sviluppo mediterraneo

È stato sottoscritto in Algeria l’Accordo di Partenariato Istituzionale e di Cooperazione Strategica tra il Consorzio Suggestioni Campane Promotion e l’ONSPEA – Organizzazione Nazionale Sindacale dei Datori di Lavoro e degli Imprenditori Algerini, organismo di rappresentanza riconosciuto dallo Stato algerino.

La firma è avvenuta nell’ambito di una missione istituzionale di alto profilo guidata da Luigi Carfora, Presidente del Consorzio Suggestioni Campane Promotion e di Confimi Industria Campania, promotore e coordinatore del percorso di dialogo e cooperazione avviato tra Italia e Algeria.

Gli incontri istituzionali si sono svolti con l’organizzazione e l’accoglienza dell’ONSPEA, guidata dal Presidente Djamel Elouchefoune, insieme a Abdallah Sifour, Conseil du Président e Capo Ufficio per l’Italia, e a Brahim Hazmoune, Conseil du Président per gli Affari Esteri, che hanno curato il coordinamento dei lavori e il dialogo con le autorità algerine.

Nel corso della missione, la delegazione italiana ha incontrato Brahouma Slim, Presidente della Commissione per gli Affari Economici, la Pianificazione, l’Industria, il Commercio e l’Occupazione dell’Assemblea Popolare Nazionale algerina.

All’incontro erano presenti inoltre Seddik Bakhouche, membro dell’Assemblea Popolare Nazionale della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, eletto nella 9ª legislatura e impegnato nei lavori delle commissioni competenti in materia economico-finanziaria e di relazioni istituzionali, e Yahi Ali, Vicepresidente della Commissione degli Affari Economici, dello Sviluppo Industriale, del Commercio e della Pianificazione.

Ha partecipato inoltre Badjadi Athmane, rappresentante del Ministero degli Affari Religiosi e dei Wakf della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, a conferma dell’attenzione riservata anche alle dimensioni culturali e di dialogo interistituzionale.

Nel confronto con i rappresentanti parlamentari algerini, il Presidente Luigi Carfora ha espresso una valutazione articolata sul ruolo e sull’attuazione del cosiddetto Piano Mattei, la strategia di cooperazione economica tra Italia e Paesi africani.

Secondo l’analisi di Carfora, le iniziative finora avviate hanno interessato prevalentemente ambiti di macroeconomia e grandi equilibri strategici, senza tuttavia produrre ricadute concrete e diffuse in termini di sviluppo economico e occupazionale, né per l’Italia né per l’Algeria, in particolare a beneficio delle piccole e medie imprese e dei territori produttivi.

Il Presidente Carfora ha inoltre evidenziato come la mancata partecipazione strutturata delle PMI abbia rappresentato uno dei principali limiti delle politiche sinora adottate, sottolineando la necessità di un cambio di approccio orientato a interventi mirati, operativi e territoriali, capaci di coinvolgere direttamente il tessuto imprenditoriale reale.

Tale impostazione, condivisa dagli esponenti parlamentari algerini presenti, è stata indicata come condizione essenziale per trasformare la cooperazione internazionale da cornice politico-diplomatica a leva effettiva di sviluppo economico e occupazionale.

In questa prospettiva si colloca il programma di cooperazione promosso dal Consorzio Suggestioni Campane Promotion, fortemente voluto dal Presidente Luigi Carfora, che mira a tradurre il dialogo istituzionale in azioni concrete a sostegno delle imprese aderenti al Consorzio, anche attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari dedicati come la Misura Africa di SIMEST, attualmente operativa, che prevede finanziamenti agevolati e quote di fondo perduto per progetti di internazionalizzazione, investimenti produttivi, formazione e rafforzamento delle filiere, con particolare attenzione alle imprese del Mezzogiorno.

In tale contesto, le imprese associate a Confimi Industria Campania, rappresentanza produttiva e industriale della Campania, espressione delle imprese manifatturiere, del lavoro e del sistema produttivo regionale, beneficiano delle opportunità generate dall’azione istituzionale promossa da Carfora per il Consorzio, nel pieno rispetto dei ruoli e degli ambiti associativi.

Nel corso degli incontri, il Presidente Luigi Carfora ha infine sottolineato la necessità di affiancare alla cooperazione industriale tradizionale una collaborazione tecnologica avanzata, orientata alle nuove tecnologie e all’intelligenza artificiale, considerate leve strategiche per l’ammodernamento dei sistemi produttivi, l’innovazione dei processi industriali, il trasferimento di competenze e la creazione di nuove opportunità occupazionali. Una visione che punta alla costruzione di partenariati industriali e tecnologici di nuova generazione, fondati su sviluppo sostenibile, inclusione e crescita condivisa tra Italia e Algeria.

Il partenariato con ONSPEA rappresenta l’avvio di un percorso di cooperazione strategica destinato a svilupparsi progressivamente nel tempo. Nell’ambito di tale percorso, sono allo studio ulteriori iniziative di confronto e approfondimento istituzionale, volte a consolidare il dialogo avviato e a tradurlo in azioni operative a beneficio dei rispettivi sistemi produttivi.