Italia-Arabia Saudita, a Roma summit su opportunità tra due Paesi

Il 10 ottobre alla Camera dei Deputati

Roma, 7 ott. (askanews) – Si terrà giovedi 10 ottobre, presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati, la conferenza promossa da Public Institutions Legal Consultants (PILC) su “Sviluppo delle relazioni e opportunità commerciali tra Italia e Arabia Saudita”. Saranno presenti Paolo Formentini, vicepresidente commissione affari esteri e comunitari Camera dei Deputati; Luigi Di Maio, EUSR, Rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo; Nawaf Al Shybani, Vice Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia in Italy; Roberta Angelilli, Vice presidente Regione Lazio Assessore Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione; Andrea Barabotti, Deputato Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo; Susanna Ceccardi, europarlamentare; Marco Rago, Consigliere Giuridico del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

L’ occasione, in vista delle celebrazioni per il 91° anniversario dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra Italia e Arabia Saudita, mira a rafforzare le relazioni diplomatiche, commerciali ed economiche tra i due paesi, rappresentando inoltre le opportunità di sviluppo e di investimento con il Medio Oriente.

L’internazionalizzazione rappresenta un’opportunità strategica per le aziende che vogliono crescere e consolidare la propria posizione sul mercato globale. Tuttavia, è fondamentale affrontare questa sfida con una pianificazione accurata e una conoscenza approfondita dei mercati esteri e con il supporto di validi professionisti. Più nel dettaglio l’Arabia Saudita rappresenta un mercato in forte espansione, ricco di opportunità per le imprese italiane purchè si passi per il tramite di professionisti capaci e competenti. E PILC, grazie alla sua presenza sul territorio saudita con il desk a Ryhad e alla sua profonda conoscenza di entrambi i contesti locali (Italia e Paesi Arabi) oltre ad essere tra i promotori della costituzione di una nuova camera di commercio in Arabia Saudita per facilitare e rafforzare le relazioni tra i Paesi, si pone come un punto di riferimento per le aziende interessate a investire nel Paese.

Durante l’evento, verranno illustrate le opportunità di business, le normative locali e le best practice per operare con successo in Arabia Saudita.