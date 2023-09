Italia-Arabia Saudita, Confindustria firma contratto con Acwa Power

Attrazione di nuovi investimenti vantaggiosi per entrambi i Paesi

Nel corso del Forum sugli Investimenti Italo-Sauditi 2023, tenutosi a Milano il 4 settembre scorso, Barbara Beltrame, vicepresidente di Confindustria per la internazionalizzazione, ha siglato un accordo con Acwa Power.

Acwa Power è una nota società di produzione di energia specializzata in acqua desalinizzata e idrogeno verde, è presente in diverse Paesi del mondo, tra cui Medio Oriente, Europa, Asia centrale e Africa. Questo Memorandum d’Intesa consolida la partnership tra i due Paesi.

L’obiettivo dell’accordo è quello di avviare una collaborazione tra Acwa Power e le aziende dei Sistemi Confindustria che operano in questi settori.

L’Arabia Saudita Acwa Power, società per azioni quotata in borsa e di cui il Public Investment Fund è uno dei principali azionisti, mira a diventare uno dei maggiori produttori mondiali di idrogeno verde, con importanti progetti già allo studio in diverse località, tra cui Neom, una smart city a zero emissioni in costruzione nel deserto arabo. Il progetto è in fase di studio.

Oltre alla fornitura di idrogeno verde, il Memorandum d’intesa prevede anche un nuovo programma di desalinizzazione, la ricerca e lo sviluppo di tecnologie avanzate di disinfezione e purificazione, la cooperazione strategica su progetti di generazione di energia da fonti rinnovabili e convenzionali.

Inoltre, il Memorandum d’intesa prevede sistemi di “inseguitori solari” (in cui i pannelli possono essere orientati verso la tecnologia più luminosa), inverter fotovoltaici, meccanismi di accumulo dell’energia a batteria, pulizia dei moduli fotovoltaici azionati dai veicoli e fornitori di apparecchiature di sottostazione.

La vicepresidente di Confindustria, ha dichiarato: “Nell’attuale contesto internazionale, l’area del Golfo ha assunto una nuova importanza, in cui le relazioni tra Italia e Arabia Saudita sono legate a tutti i livelli, come dimostra l’ampia partecipazione al Forum degli investimenti Italia-Arabia Saudita”.

“Confindustria sta partecipando attivamente a questo processo attraverso la partecipazione al Forum degli investimenti Italia-Arabia Saudita a Ryad nel giugno 2022, la costituzione e la co-presidenza del Saudi-Italian Business Council, e i rispettivi forum tenutisi a Roma e Milano lo scorso maggio”.

“La firma del Memorandum con Acwa Power è un’ottima opportunità per le due aziende di lavorare insieme per entrare nel mercato saudita in settori strategici come l’energia, la desalinizzazione e l’idrogeno verde, in una fase in cui l’Arabia Saudita sta facendo sforzi straordinari per diversificare la propria economia e rafforzare la propria base industriale”.

“Le relazioni commerciali tra l’Italia e l’Arabia Saudita stanno vivendo un importante periodo di sviluppo, con prospettive promettenti per l’anno 2023 grazie alla complementarietà delle due economie e alle ambizioni di attrarre nuovi investimenti che saranno vantaggiosi per entrambi i Paesi”-ha concluso.

Giovanni Lombardi Stronati

Immagine di rawpixel.com su Freepik

L’articolo Italia-Arabia Saudita, Confindustria firma contratto con Acwa Power proviene da Notiziedi.it.