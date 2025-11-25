martedì, 25 Novembre , 25

Policlinico Tor Vergata di Roma, presidente Rocca inaugura l’Unità di Medicina d’urgenza

(Adnkronos) - Il presidente della Regione Lazio, Francesco...

Eusalp, ass. Guidesi (Lombardia): “Europa riconosca zone alpine ambiti economici fragili”

(Adnkronos) - Regione Lombardia chiede che l’Europa riconosca...

Scontro Lucarelli-D’Urso, Mariotto a La volta buona: “Un po’ di finzione c’è…”

(Adnkronos) - "Un po' di finzione c'è...". Guillermo...

Acea firma accordo con saudita Mowah per revamping e gestione impianti di depurazione

(Adnkronos) - Acea, primo operatore idrico italiano e...
italia-arabia-saudita,-ventura-(oice):-sostenere-imprese
Italia-Arabia Saudita, Ventura (Oice): sostenere imprese

Italia-Arabia Saudita, Ventura (Oice): sostenere imprese

Video NewsItalia-Arabia Saudita, Ventura (Oice): sostenere imprese
Redazione-web
Di Redazione-web

Amministratore Unico VDP al Forum Imprenditoriale Riyadh

Roma, 25 nov. (askanews) – “Il settore dell’ingegneria sta attraversando una fase di grande espansione, con scenari internazionali sempre più ampi e dinamici. In questo contesto, l’Italia continua a distinguersi per competenze tecniche avanzate, qualità progettuale e una solida tradizione di eccellenza riconosciuta a livello globale. La presenza di VDP con la società Abacus di Perugia alla missione organizzata dal Ministero Esteri, Ice e Oice a Ryadh testimonia il nostro impegno diretto nel contribuire agli ambiziosi obiettivi di Saudi Vision 2030, un programma di sviluppo da oltre 500 miliardi di dollari . VDP e Abacus sono sul territorio per accompagnare questo processo, offrendo capacità ingegneristiche evolute e una cultura progettuale strutturata, da sempre punti di forza dell’ingegneria italiana. Per cogliere appieno queste opportunità è fondamentale un approccio sistemico: qualità, innovazione e competenze non bastano se non sostenute da un sistema Paese coordinato, capace di creare sinergie tra imprese, istituzioni e diplomazia economica. Solo così le aziende italiane potranno competere ad armi pari sui mercati globali e giocare un ruolo da protagoniste nei grandi progetti internazionali. L’Italia dispone di tutte le capacità necessarie per essere un partner strategico nello sviluppo infrastrutturale saudita. L’ingegneria italiana, forte della sua storia e della sua tensione costante verso l’innovazione, è pronta a rispondere alle esigenze di un mercato che richiede standard elevatissimi, visione e affidabilità. “Come OICE e come VDP ribadiamo il nostro impegno nel supportare la presenza dell’ingegneria italiana in Arabia Saudita e nel contribuire con professionalità e continuità alla realizzazione degli obiettivi di Vision 2030”.Lo dichiara Francesco Ventura, Consigliere OICE e Amministratore Unico VDP dal Forum Imprenditoriale Italia – Arabia Saudita, a Riyad.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.