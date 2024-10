Italia-Australia, Valentini: da noi ambiente favorevole per investire

Evento sull’attrazione degli investimenti organizzato da Ice Australia con il contributo del MIMIT

In un momento in cui la “drammatica” situazione geopolitica costringe a rivedere le relazioni interstatali e le catene del valore, “l’Italia apre le porte agli investimenti e il Governo sta lavorando per creare un ambiente favorevole”.

Queste le parole di Valentini, vice ministro delle Imprese e del Made in Italy, a Melbourne in Australia, come nuovo scalo del tour dell’Amerigo Vespucci. Valentini ha partecipato a un evento sull’attrazione degli investimenti organizzato da Ice Australia con il contributo del MIMIT.

“Veniamo da un’epoca di globalizzazione in cui era più facile fare affari, ma al momento la situazione geopolitica è drammatica e dobbiamo ripensare le nostre catene del valore, le nostre filiere e i Paesi con cui facciamo affari, ha spiegato Valentini. L’Italia è conosciuta per la moda, il calcio e il cibo, ma ha anche grandi industrie. È il secondo produttore in Europa, leader nelle esportazioni e punto di accesso al mercato unico europeo”.

Gli scambi commerciali tra Italia e Australia sono in costante crescita e hanno superato i 6 miliardi nell’anno 2023, grazie a 239 aziende italiane che operano in Italia e 117 aziende australiane che operano in Italia. Lo stock di investimenti dell’Italia in Australia ha raggiunto i 2 miliardi e quello dell’Australia in Italia i 951 milioni, ma c’è un ampio spazio di crescita.

Valentini ha ricordato la centralità della transizione ambientale ed energetica, sottolineando in dettaglio che “l’Australia ha una grande tradizione nel settore minerario, e l’attività mineraria è fondamentale per la doppia transizione. L’Australia ha le risorse, le conoscenze e le competenze in questo settore e stiamo cercando di rilanciarlo”.

Per quanto riguarda l’Italia, ha aggiunto: “Il nostro settore manifatturiero è costituito da PMI. Questo significa investimenti a lungo termine, investimenti sulle persone”, che sono il cuore del Made in Italy.

Giovanni Lombardi Stronati

L’articolo Italia-Australia, Valentini: da noi ambiente favorevole per investire proviene da Notiziedi.it.