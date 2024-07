italia-brasile,-mattarella:-la-mia-visita-colma-vuoto-di-24-anni

Presidente saluta personale ambasciata e italiani a Brasilia

Brasilia, 16 lug. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita ufficiale in Brasile ha salutato il personale dell’ambasciata d’Italia a Brasilia e una rappresentanza della collettività italiana nella capitale brasiliana. “Questa mia visita colma un ritardo, un intervallo molto lungo di 24 anni ma vuole sottolineare l’amicizia che lega il Brasile e l’Italia e la collaborazione grande sotto ogni profilo con un Legame umano ampio dato da due filoni: i brasiliani di ascendenza italiana e gli italiani che vivono qui”.Accompagnato dalla figlia Laura e accolto dall’ambasciatore italiano in Brasile Alessandro Cortese, il capo dello Stato italiano ha preso la parola nella sala Nervi sottolineando ancora una volta “le forme di collaborazione che si sviluppano sul piano economico, commerciale, culturale, sociale. Accanto a queste ha detto Mattarella vi sono forme di collaborazione crescenti che vorremmo fossero ulteriormente ampliate e stiamo lavorando con grande intensità per questo”.”Il rapporto che lega Brasile e Italia – ha ribadito Mattarella – è un rapporto di grande amicizia anche per la Consonanza di valori e di ispirazione. Questa mattina con il presidente Lula abbiamo affrontato le varie forme di collaborazione e i vari problemi che si presentano in questa fare complicata della vita internazionale: i nostri paesi sono affiancati nel voler contribuire alla pace e alla collaborazione internazionale e bilaterale. Lo strumento di questa collaborazione è affidato alla rappresentanza diplomatica ma Anche a coloro che vivono qui che sono la testimonianza dell’amicizia, vi ringrazio e vi faccio gli auguri per quanto fate e per la vostra attività”, ha concluso.