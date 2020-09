Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, ha parlato a margine dell’evento al Forum Ambrosetti in merito a un ipotetico lockdown nazionale. Di seguito le sue parole.

Conte rassicura: “Non ci sarà un lockdown generalizzato”

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

“I numeri continuano ad essere non trascurabili ma non siamo più davanti alla esplosione di una pandemia. Ci siamo strutturati con un sistema di monitoraggio che ci permetterà ragionevolmente di intervenire in modo mirato e territorialmente circoscritto. La vera sfida che ci attende è quella di affrontare i nodi strutturali che hanno impedito all’Italia di crescere”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Italia, Conte rassicura: “Non ci sarà un lockdown generalizzato” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento