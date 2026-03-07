italia-del-meridione,-eugenio-mercuri-nominato-portavoce-nazionale-con-delega-alla-calabria

Nuovo passo nell’organizzazione di Italia del Meridione. Nel corso di un incontro della segreteria politica nazionale, il segretario federale Vincenzo Castellano ha conferito al dottor Eugenio Mercuri, originario di Lamezia Terme, l’incarico di portavoce nazionale del movimento con delega all’organizzazione nella Calabria.

La nomina rappresenta un passaggio significativo nella fase di crescita e consolidamento politico che il movimento sta attraversando. Dopo il percorso condiviso alle elezioni europee del 2024 e il rafforzamento dell’asse politico nel 2025 in occasione delle regionali calabresi, Italia del Meridione avvia ora una nuova stagione, orientata al rafforzamento organizzativo e alla costruzione di una presenza sempre più strutturata nel panorama politico nazionale.

In questa prospettiva la Calabria assume un ruolo centrale. Non solo territorio da presidiare, ma vero e proprio laboratorio politico e mediterraneo nel quale sviluppare una visione concreta di crescita, autonomia e valorizzazione del Sud.

Il segretario federale Vincenzo Castellano ha sottolineato il valore strategico della scelta:

«La nomina di Eugenio Mercuri non è solo organizzativa. È una scelta politica dentro una visione mediterranea del nostro Movimento.

Il Sud non può più essere periferia del dibattito nazionale. Deve diventare asse centrale nelle scelte che riguardano infrastrutture, autonomie, sviluppo e proiezione internazionale dell’Italia nel Mediterraneo».

Il nuovo incarico affida a Mercuri il compito di rafforzare la presenza del movimento sul territorio calabrese, costruendo una rete organizzativa solida e contribuendo alla formazione di una nuova classe dirigente.

Radicato nella realtà locale e profondo conoscitore delle dinamiche sociali ed economiche della regione, Mercuri porterà nel nuovo ruolo anche una lunga esperienza nel campo della comunicazione politica.

Nel corso degli anni ha infatti maturato un percorso professionale e politico che affonda le radici già negli anni della Prima Repubblica, distinguendosi come comunicatore e organizzatore capace di tradurre idee e progetti in iniziative concrete. Un’esperienza che gli ha consentito di sviluppare una visione strategica e una forte capacità di costruire relazioni e reti sul territorio.

Lo stesso Mercuri ha commentato la nomina sottolineando il valore dell’impegno assunto:

«Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e orgoglio. La Calabria non è una terra da raccontare solo per le sue difficoltà, ma per le sue straordinarie energie.

Ci sono giovani, professionisti e imprese che chiedono ascolto e visione. Lavoreremo per costruire una struttura solida, inclusiva e radicata sul territorio, capace di rendere Italia del Meridione un punto di riferimento stabile in una prospettiva nazionale e mediterranea».

La nuova fase organizzativa del movimento sarà guidata anche dalla leadership di Orlandino Greco, in sinergia con il segretario Castellano, con lo stesso Mercuri e con la dirigenza del partito, in un percorso di rafforzamento territoriale e definizione strategica.

Greco ha evidenziato come il movimento stia vivendo una fase di maturazione politica:

«Italia del Meridione sta attraversando una fase di crescita. Non siamo più soltanto un movimento identitario: siamo una realtà che vuole incidere nelle scelte strategiche del Paese. La Calabria sarà centrale nel nostro percorso.

Con Eugenio avvieremo un lavoro serio e strutturato per dare al Sud una rappresentanza moderna, credibile e capace di guardare al Mediterraneo come spazio naturale di sviluppo».

Con questa nomina, Italia del Meridione punta dunque a rafforzare la propria struttura e a consolidare il progetto politico che mette al centro il ruolo del Mezzogiorno nel dibattito nazionale.

Un passaggio che segna l’avvio di una fase nuova per il movimento, sempre più orientata a costruire una rappresentanza meridionale forte, capace di dialogare con il Paese e di proiettarsi verso le opportunità offerte dallo scenario mediterraneo.